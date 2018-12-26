ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يرفض رحيل بهاء مجدي في يناير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:11 م
الزمالك يرفض رحيل بهاء مجدي في يناير
طباعة
Advertisements
هاني عصام
 
Advertisements

رفض مسئولو نادي الزمالك رحيل بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد العروض التي وصلت إليهم.

 

وجاء قرار مسئولو الزمالك ببقاء بهاء مجدي والموافقة على رحيل أبو الفتوح حال التعاقد مع ظهير أيسر جديد في ميركاتو الشتاء.

 

ووضع رئيس الزمالك شرطًا للتعاقد مع ظهير أيسر وهي أن يكون سوبر وحال عدم توافر ذلك سيتم صرف النظر عن التدعيم في تلك الجبهة والاكتفاء بوجود عبدالله جمعة ومجدي وأبو الفتوح.

 

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بتروجت يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد بتروسبورت.

 

وكان الزمالك قد تخطى عقبة القطن التشادي مؤخرًا في دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

Advertisements
المزيد عن: بهاء مجدي الميركاتو الشتوي الزمالك أخبار الزمالك اليوم أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
0
x
21:30
0
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
3
x
19:00
1
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
2
دجلة