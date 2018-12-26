الزمالك يرفض رحيل بهاء مجدي في يناير

رفض مسئولو نادي الزمالك رحيل بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد العروض التي وصلت إليهم.

وجاء قرار مسئولو الزمالك ببقاء بهاء مجدي والموافقة على رحيل أبو الفتوح حال التعاقد مع ظهير أيسر جديد في ميركاتو الشتاء.

ووضع رئيس الزمالك شرطًا للتعاقد مع ظهير أيسر وهي أن يكون سوبر وحال عدم توافر ذلك سيتم صرف النظر عن التدعيم في تلك الجبهة والاكتفاء بوجود عبدالله جمعة ومجدي وأبو الفتوح.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بتروجت يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد بتروسبورت.

وكان الزمالك قد تخطى عقبة القطن التشادي مؤخرًا في دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الافريقية.