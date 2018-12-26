"الصداع النصفي وحصوات الكلى".. كل ما تود معرفته عن أضرار تناول "الشيكولاته الداكنة"

تعشق غالبية الفتيات الشيكولاتة حتى اعتبرت أنها أفضل هدية يمكن أن يقدمها الرجل لها تعبيرا عن الحب، وفى الفلانتين يهرب بعض الشباب من التفكير فى هدية ويستبدلها بنوع الشيكولاتة التى تفضلها حبيبته لتقديمها لها فى هذا اليوم تعبيرا عن حبه لها، ولكن العلماء لا يعترفون بالأطعمة المحببة أم لا، فهناك أضرار للشيكولاتة قد يغفل عنها محبينها، سواء كانت الشيكولاتة الداكنة أو بالحليب، حيث أن لها أضرار كثيرة عند تناولها بعض الأوقات، بالرغم من أنها غذاء متعدد الإستعمالات ويمكن أن تستخدم علي أنها حلوي، صوص للفواكه، في تزيين الطبقة الأولى من الحلويات أو إضافتها إلي المشروبات الساخنة.

لذا تقدم "الفجر"، أبرز 10 أضرار عند تناولك للشيكولاته، وذلك من خلال السطور القادمة.

تحتوي الشيكولاتة الداكنة، على نسبة عالية من الكافيين أعلى من النسبة الموجودة في الشيكولاتة البيضاء، وبالتالي عند إستهلاك كمية كبيرة من الشيكولاتة الداكنة تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، الإسهال، القلق، التهيج العصبي، الجفاف، ولذلك ينصح الأطباء بتجنب تناول الشيكولاتة الداكنة قبل النوم.

حصوات الكلى

قد تزيد الشيكولاتة الداكنة، من حصوات الكلي .وفقاً لما ذكره المركز الطبي لجامعة الميرلاند بأن الشيكولاتة الداكنة تحتوي علي الأوكزالات والتي يمكن أن تتسبب في زيادة إفراز البول و يمكن أن تزيد الأكسالات من خطر تكوين حصوات الكلي، لذلك إذا كنت تعرضة لتكوين حصوات الكلى أو كنت تعاني من حصوات الكلى يفضل تجنب إستهلاك الشيكولاتة .

الصداع النصفي

الشيكولاتة الداكنة، تزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي لأنها تحتوي على مادة كيميائية طبيعية تسمي الثيامين ويعتقد بأن الثيامين يؤدي إلي الصداع النصفي ولكن لازالت هذه النقطة بحاجة إلي دراسات أفضل، فالشيكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم.

زيادة معدلات السكر في الدم

تحتوي الشيكولاتة علي كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسكر، وأونصة واحدة من الشيكولاتة الداكنة تحتوي على 150 سعرة حرارية وغالبية السعرات الحرارية تأتي من الدهون والسكر ، والتي تعمل على رفع مستويات السكر في الدم .

زيادة الوزن

تحتوي الشيكولاتة، علي نسبة عالية من السعرات الحرارية الزائدة، التي تؤدي إلي زيادة الوزن، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلي العديد من المشاكل الصحية، بما فيها أمراض القلب والسكري، إرتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي 43 جرام من الشيكولاتة علي 210 سعرة حرارية، 13 جرام الدهون و 24 جرام السكر، لذلك إذا كنت تحاول التحكم في وزنك حاول تقليل كمية السعرات الحرارية التي تحصل عليها .

مشاكل الأسنان

بسبب إحتواء الشيكولاتة علي نسبة عالية من السكر فهي تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان، أمراض اللثة .

مشاكل في الهضم

تحتوي الشيكولاتة، على نسبة من الكافيين والذي يعمل كمنشط للأمعاء والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع والإصابة بمشاكل صحية مثل مرض القولون العصبي، الإسهال، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة والحرقان أو حدوث إلتهاب قرحة المعدة .

التنبيه

أثناء فترة الحمل والرضاعة يجب تناول الشيكولاتة بكميات معتدلة أو كميات صغيرة، لأن إستهلاك كمية كبيرة من الشيكولاتة قد تؤدي إلى الإجهاض، إنخفاض في الوزن عند الولادة . وينصح بالحفاظ على 200 ملجرام يومياً من الكافيين خلال فترة الحمل .

نوع شيكولاتة جيدة

لا تحاول تناول الشيكولاتة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة لأنها من الدهون الغير مشبعة ومن المكونات الغير صحية التي تسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم .

كمية معتدلة

لا تسرف في تناول الشيكولاتة يكفي مربع واحد يومياً لتلبية رغبتك الشديدة في تناول الشيكولاتة، فقد أثبتت الأبحاث بأنه يمكنك الحصول على فوائد الشيكولاتة عند تناول كميات معتدلة .

أضرار الشيكولاتة باللبن

تحتوي الشيكولاتة على كمية من السكر والدهون التى تعمل على زيادة السعرات الحرارية بالجسم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة فضلا عن تسوس الأسنان، وتعمل الشيكولاتة، على تقليل كثافة العظام وقوتها مما يؤدى إلى زيادة احتمالية هشاشة العظام.

وتحتوى الشيكولاتة، على مواد لها خصائص الإدمان مثل "الثيوبرومين والكافيين" وهم يرفعان ويحفزان المزاج لتمنح السعادة ولكن هذه السعادة مؤقتة وما أن تزول يعود الفرد للشعور بالإرهاق والتوتر، وتسبب التوتر العصبي والصداع النصفي، لاحتوائها على مركبات الأمينات يمكن أن تسبب هذه المركبات تمدد بالأوعية داخل المخ وبالتالي تسبب الصداع.

وتحتوي الشيكولاتة، على الكاكاو الحمضى، الذى يزيد من أعراض ارتجاع المرىء، حيث إنه يعمل على استرخاء العضلة العاصرة التى تفصل بين المعدة والمرىء، مما يؤدى إلى الشعور بالحرقة المصاحبة لارتجاع المرىء، وبسبب احتواء الشيكولاتة على مادة الكافيين مما يؤدي إلى انخفاض كمية الماء في الأمعاء مما يسبب الإمساك.

كما أنها تزيد من خطر النزيف خاصة مع الأفراد المتناولين لعقاقير الأسبرين والأدوية التي تزيد من سيولة الدم.