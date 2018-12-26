أحمد موسى: هناك مليارات منهوبة من حقوق الدولة
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:08 م
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة الحديقة الدولية بالإسكندرية قائلًا: "هناك مليارات منهوبة من حقوق الدولة"، لافتًا إلى أن هناك مليون واقعة تشابه الحديقة الدولية وتركت لسنوات، معلقا: "حق الدولة اتساب والرئيس أكد هيرجع وحديثه يعني قرارات ستنفذ".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب مواجهة الاعتداء على حق الدولة، لافتًا إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني أن الدولة استقرت بكل مؤسساتها وتطبق القانون وتعمل على استعادة حقوقها.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب مواجهة الاعتداء على حق الدولة، لافتًا إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني أن الدولة استقرت بكل مؤسساتها وتطبق القانون وتعمل على استعادة حقوقها.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.
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