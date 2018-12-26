ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

والدة "أميرة" الميكانيكية تكشف آخر مستجدات حالة ابنتها الصحية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:07 م
والدة أميرة الميكانيكية تكشف آخر مستجدات حالة ابنتها الصحية
"أميرة"، الفتاة الميكانيكية
طباعة
Advertisements
أمنية فوزي
 
Advertisements
قالت رسمية شوشة، والدة "أميرة"، الفتاة الميكانيكية التي أنقذها رواد السوشيال ميديا من الإعاقة، إنه تم تشخيص حالة نجلتها بالخطأ، لافتة إلى أنه تم تشخصيها أنها تعاني من خراج في الفخذ الأيمن، واتضح أنها تعاني من تسوس في العظام بسبب تعرضها لحادث.

وأضافت "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن حالتها ساءت بشدة وكانت تعاني من نزيف بسبب تآكل الشريان.

وتابعت أن حالة نجلتها سيئة جدًا الآن وفي العناية المركزة بسبب نقص نسبة الأنيميا، موضحة أنها ستتعرض لبتر في قدمها حال عدم تحسن حالتها وإجراء عملية جراحية لتغيير الشريان.

ووجهت الشكر لكل من ساعدها، مناشدة جميع المصريين بالدعاء لابنتها.
Advertisements
المزيد عن: التوك شو أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
0
x
21:30
0
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
3
x
19:00
1
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
2
دجلة