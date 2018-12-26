والدة "أميرة" الميكانيكية تكشف آخر مستجدات حالة ابنتها الصحية

قالت رسمية شوشة، والدة "أميرة"، الفتاة الميكانيكية التي أنقذها رواد السوشيال ميديا من الإعاقة، إنه تم تشخيص حالة نجلتها بالخطأ، لافتة إلى أنه تم تشخصيها أنها تعاني من خراج في الفخذ الأيمن، واتضح أنها تعاني من تسوس في العظام بسبب تعرضها لحادث.





وأضافت "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن حالتها ساءت بشدة وكانت تعاني من نزيف بسبب تآكل الشريان.





وتابعت أن حالة نجلتها سيئة جدًا الآن وفي العناية المركزة بسبب نقص نسبة الأنيميا، موضحة أنها ستتعرض لبتر في قدمها حال عدم تحسن حالتها وإجراء عملية جراحية لتغيير الشريان.



