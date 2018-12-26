5 علامات تجارية للسيارات هي الأكثر مبيعًا في العالم لعام 2018

شهد عام 2018 الجاري منافسة شرسة بين شركات السيارات العالمية، حيث تجاوزت المبيعات حتى شهر سبتمبر الماضي الـ70 مليون سيارة.





ويتوقع خبراء في قطاع السيارات أن يرتفع حجم المبيعات بنهاية ديسمبر الجاري إلى 100نحو مليون سيارة بمختلف أنحاء العالم.





وتحتل 5 علامات تجارية وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية" صدارة الترتيب العالمي خلال عام 2018، ويمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي.





فولكس فاجن

استطاعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أن تحافظ على صدارة الرتيب العالمي كأكثر الشركات مبيعًا للسيارات، وتمكنت المجموعة من تسويق نحو 9 ملايين سيارة، ذلك حتى الربع الثالث من 2018.





وتمتلك الشركة الألمانية إلى جانب علامتها الرئيسية علامات "أودي وبورش وبوجاتي ولامبورجيني وسيات وسكودا وبينتلي".





نيسان-رينو

تمكن تحالف "نيسان-رينو" من اعتلاء المرتبة الثانية كأثر شركات السيارات مبيعًا في العام الجاري، حيث تمكنت من بيع 8.5 مليون سيارة في الأشهر التسع الأول من 2018.





وتضم المجموعة سيارات "نيسان - رينو - ميتسوبيشي - إنفينيتي - لادا - داتسن".





تويوتا

جاءت تويوتا التي تعد أكبر منتج للسيارات في اليابان بالمرتبة الثالثة، وذلك بعدما استطاعت تسويق سيارات تقترب من 8.5 مليون سيارة.





وتضم الشركة إلى جانب العلامة الأساسية علامات أخرى مثل " لكزس للسيارات الفارهة وعلامة سيون".





جنرال موتورز

كانت لشركة جنرال موتورز الأمريكية دور كبير في حجم مبيعات السيارات عالميًا، بعد أن احتلت المركز الرابع من بين أكثر الشركات مبيعًا في العالم.





ولم تتأثر مبيعات جنرال موتورز بالرغم من التراجع في الأرباح، حيث حافظت الشركة الأمريكية بفضل سيارات "شيفرولية - جي إم سي - بويك - كاديلاك".





هيونداي

لم تنتهي قائمة الخمس الكبار في عالم السيارات غير بوجود عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي".



