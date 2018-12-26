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الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:00 م
الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
الكنيست الإسرائيلي
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وكالات
 
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صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح قرار حله وإجراء انتخابات مبكرة، يوم 9 أبريل القادم، يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس لها.

وبعد تصويتهم على حل البرلمان، يتوقف النواب عن العمل اعتبارا من الأسبوع القادم للتحضير للحملات الانتخابية بينما تواصل الحكومة الحالية عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

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