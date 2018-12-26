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الأرجنتيني ريكاردو روبيو والبحريني قاسم حداد ضيوف اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:02 م
الأرجنتيني ريكاردو روبيو والبحريني قاسم حداد ضيوف اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب
ريكاردو روبيو والبحريني
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الفجر الفني
 
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يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورة اليوبيل الذهبي، المقرر إقامتها في 23 يناير وحتى 5 فبراير 2019، بأرض المعارض الجديدة في التجمع الخامس، الشاعر الأرجنتيني ريكاردو روبيو، والبحريني قاسم حداد، وتحل جامعة الدول العربية ضيف شرف، وشخصيتي العام ثروت عكاشة، وسهير القلماوي.

 

ريكاردو ألفونسو روبيو، من مواليد 11 مايو 1951، هو كاتب، وروائي ، وشاعر، ورجل أعمال أرجنتيني. يقيم في بوينس آيرس، صدر له عدد من الأعمال الشعرية والنثرية، وهو أبرز الكتاب الأرجنتينين اتصالًا بالشأن الثقافي العربي وحضورًا.

 

قاسم حداد، "مواليد 1948، البحرين" شاعر معاصر من البحرين. شارك في تأسيس "أسرة الأدباء والكتاب في البحرين" عام 1969. وشغل عدداً من المراكز القيادية في إدارتها. تولى رئاسة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987 وهو عضو مؤسس في فرقة "مسرح أوال"، ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية.

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