هواوي تطلق تطبيق جديد لمساعدة الأطفال الصم على القراءة (فيديو)

القراءة بالنسبة لمعظمنا ليست مشكلة كبيرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمن يعانون من ضعف السمع، وخاصة إذا كانوا أطفالًا فقط، فمن الممكن أن يشكل ذلك تحديًا نظرًا لأن الآباء أو المعلمين قد لا يعرفون لغة الإشارة بشكل جيد بما فيه الكفاية لنقل المعلومات على الصفحة إلى الطفل المعني.





ومع ذلك، يبدو أن شركة Huawei تريد المساعدة في حل هذه المشكلة، وبالتالي فهي قامت مؤخرًا بإطلاق تطبيقًا جديدًا يدعى Huawei StorySign، هذا التطبيق يستند على الذكاء الإصطناعي، وعندما تقوم بتوجيه كاميرا الهاتف الخاص بك إلى كتب أطفال معينة، فسوف يتمكن التطبيق من ترجمة الكلمات المطبوعة إلى لغة الإشارة والتي سيتم التعبير عنها بعد ذلك بواسطة شخصية كرتونية.





إذا كنت تتساءل عن السبب الذي يجعل الشخصية الكرتونية في الفيديو المذكور تبدو مألوفة جدًا، فهذا يرجع إلى أنه تم إنشاؤها بواسطة Wallace و Gromit’s Aardman Animations. وهذا التطبيق يعد مفيدًا جدًا لأنه يساعد الأطفال على القراءة، بينما في الوقت نفسه يمكنه أيضا مساعدة الآباء والمعلمين على تعلم لغة الإشارة لبعض الكلمات حتى يتمكنوا من إستخدام لغة الإشارة تلك للتواصل مع أبنائهم.





في الوقت الراهن، التطبيق Huawei StorySign لا يدعم الكثير من الكتب، كما أنه يدعم 10 لغات فقط معظمها من أوروبا، لذلك قد لا يكون مفيدًا لفئة كبيرة من الأشخاص. ومع ذلك، بما أنه تم إطلاقه للتو فقط، فمن المفترض أن يأتي مع المزيد من الدعم في وقت لاحق. في هذه الأثناء، يمكنك الإطلاع على الفيديو للحصول على فكرة حول كيفية عمل التطبيق.



