ضبط عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين منتحلاً صفة رئيس أكاديمية كرة قدم بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام المدعو، رمضان.ج.ت 47 سنة- عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، سبق اتهامه فى قضيتين "تبديد"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 15 حكم قضائى متنوع، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإستيلاء، على أموال المواطنين راغبى إلحاق أبنائهم لممارسة رياضة كرة القدم بالأندية المصرية والعربية، من خلال انتحاله صفة رئيس مجلس إدارة إحدى الأكاديميات الرياضية، وزعمه بعلاقاته مع بعض مسئولى الأندية الرياضية لتسويق اللاعبين، متخذًا من مكتب مستأجر بدائرة قسم شرطة الجيزة مقرًا لإستقطاب ضحاياه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم حيث يتقاضى مبلغ قدره 28 ألف جنيه من كل ضحية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن، ضبط المتهم حال تواجده بالمكتب المُشار إليه، وعُثر بحوزته على كارنيه يحمل بيانات المتهم منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة إحدى القنوات المنسوبة للأكاديمية المشار إليها، وكذا كارنيه ينتحل صفة مدير فنى بالإتحاد المصرى لكرة القدم وبعض المناطق التابعة له، 141 كارنيه خالى البيانات منسوب صدورها للإتحاد المصرى لكرة القدم، 70 إستمارة إختبار لاعبين منسوبة للأكاديمية المُشار إليها، 220 إستمارة إختبارات لاعبين منسوبة للإتحاد المصرى لكرة القدم، دفاتر إستلام نقدية، مبلغ مالى، كما تبين وجود (4) من ضحاياه بمقر المكتب المُشار إليه، وبسؤالهم أقروا بتقاضى المتهم المذكور، مبلغ 28 الف جنيه نظير توفير فرص للإلتحاق بأحد الأندية المصرية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.