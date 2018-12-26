سيد عبد الحفيظ: محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي السبت المقبل

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالقدم بالنادي الأهلي، على أن محمد محمود لاعب الفريق الجديد سينضم للتدريبات الجماعية للفريق لأول مرة يوم السبت المقبل".





وأضاف عبد الحفيظ :"من المقرر أن ينتظم لاعب الوسط في تدريبات الفريق يوم السبت المقبل في تدريب المستبعدين من لقاء الداخلية".





وكان الأهلي قد تعاقد مع محمد محمود قادما من وادي دجلة لمدة ٥ مواسم مقابل ١٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى بيع أحمد رمضان بيكهام نهائيا للنادي الدجلاوي.



