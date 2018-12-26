ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:59 م
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء مع تعافي الأسهم وصعود الدولار الأمريكي.
وقلص المعدن الأصفر مكاسبه التي تجاوزت 9 دولارات خلال التعاملات بعد التعافي القوي للأسهم، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 500 نقطة خلال الجلسة.
وكان الذهب قد ارتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر في الجلسة الماضية مع خسائر الدولار والأسهم وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.
وفي بيانات اقتصادية اليوم، سجلت أسعار المنازل الأمريكية أطول موجة تباطؤ منذ 2014 خلال أكتوبر الماضي.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.1% إلى 1273 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1282.30 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً بنحو 0.07% إلى 1269.33 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 96.937.
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