ضبط 19 سائقاً لثبوت تعاطيهم المخدرات في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد حمدي عبد النبي قائد مرور المحافظة يفيد بأنه في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة بقيادة الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، تم خلالها فحص عدد كبير من السائقين، أسفرت عن إيجابية 19 حالة تعاطي مواد مخدرة وهم، المدعو "أحمد. غ. م" 26 عامًا" مقيم المحسمة القديمة – دائرة مركز القصاصين قائد "وعماد. ع. م " 32 عامًا " مقيم الجناين – السويس، قائد السيارة نقل السويس، و" اشرف. أ. س " 38 عامًا " مقيم الجناين – السويس، قائد السيارة أتوبيس خاص السويس، والمدعو مصطفى. م. م " 34 عامًا " مقيم السعدية- دائرة مركز فايد، قائد السيارة " رقم. م. هـ. ر 982 "أجرة القاهرة، والمدعو" محمد. ك. ح " 68 عامًا " مقيم المنزلة – دقهلية، قائد السيارة نقل الدقهلية بمقطورة جيزة.



والمدعو " مصطفى. ع. ح " 30 عامًا " مقيم العجوزة جيزة، قائد السيارة رقم نقل الجيزة، والمدعو أكرم. ي.ع " 22 عامًا " مقيم أم مشاق – دائرة مركز القصاصين ــ قائد السيارة، وعلاء. ف. " 25 عامًا " مقيم الضبعية – دائرة مركز الإسماعيلية ــ قائد السيارة رقم ط. ص.س"، ومحمد. ح. م " 39 عامًا " مقيم فنارة – دائرة مركز فايد ـ قائد السيارة رقم ط. ص. ن"، وأحمد. أ. أ " 30 عامًا " مقيم أبوعطوة – دائرة مركز الإسماعيلية ـ قائد السيارة ملاكى الإسماعيلية.



وفتحى. ح. م " 21 عامًا " مقيم أبوبلح – دائرة مركز الإسماعيلية ـ قائد السيارة رقم ط. ص. س "، وأشرف. أ. ع " 46 عامًا"، مقيم التبين – القاهرة ـ قائد السيارة رقم ى. أ . ن"، وعلاء. أ. م " 30 عامًا " مقيم نفيشة – دائرة مركز الإسماعيلية ـ قائد السيارة ملاكى الإسماعيلية، عبدالله. أ. ع " 26 عامًا " مقيم الحكر ــ دائرة قسم ثان، قائد السيارة رقم 13321 نقل الإسماعيلية، ورجب. ر. م " 40 عامًا " مقيم جبل مريم دائرة مركز الإسماعيلية، قائد السيارة رقم " د. ق. ر 5938" نقل الدقهلية، " وعبده. ا. ع" 35 عامًا " مقيم الزهور ــ بورسعيد، قائد السيارة رقم ر أ ج 6251 " د أ ط 8635 " نقل بمقطورة دقهلية.





ومصطفى. م. م " 30 عامًا " مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان، قائد السيارة رقم 23334 ملاكى الإسماعيلية، وأحمد. ع. ح " 26 عامًا " مقيم مساكن الشرطة ــ دائرة قسم أول، قائد السيارة رقم 8295 ملاكى الإسماعيلية، و" جمال. ج " 39 عامًا " سائق مقيم البهتنى ــ دائرة مركز الإسماعيلية قائد السيارة رقم " ط. ص. س 2268 " أجرة الإسماعيلية، وتم التحفظ علي السائقين وتحرر لهم المحاضر للازمة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيلهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مرور المحافظة من ضبط 19 سائقًا نقل وملاكي من متعاطين المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية.