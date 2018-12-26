نجم سموحة يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة مفاوضات الأهلي

نفى إسلام صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تلقيه أي عروض للإنتقال إلى صفوف النادي الأهليؤ خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" " لا أعلم حقيقة كل ما يدار في وسائل الإعلام، عن دخول الأهلي في مفاوضات للحصول على خدماتي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف اللاعب، " لا أنشغل بأي عروض في الوقت الحالي، وتركيزي فقط حاليًا مع الفريق، من أجل المساهمة في العودة إلى الإنتصارات والخروج من الكبوة الأخيرة".





واختتم إسلام، " لدي وكيل أعمال هو من يقوم بإدارة أموري سواء التعاقدية أو التفاوضية مع أي نادي، بالإضافة إلى ارتباطي بعقد مع الفريق السكندري وأي رحيل سيكون عن طريق الإدارة فقط".





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن دخول المارد الأحمر في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي.





ويستعد سموحة حاليًا تحت قيادة طارق يحيي المدير الفني، لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الجمعة المقبلة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لمباريات الدوري المصري الممتاز.