جوارديولا: سيناريو كريستال بالاس تكرر أمام ليستر

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه لعب بشكل جيد أمام ليستر وبادر بالتسجيل لكن في الأخير المنافس أنهى اللقاء لصالحه.

وفاز ليستر سيتي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف اليوم الأربعاء وذلك يأتي في منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة: "‏يجب أن ندرك أن علينا العمل بجد وإستعادة ثقتنا وتحقيق النتائج الجيدة".

وتابع حديثه: "لايزال الموسم طويلًا لذلك علينا أن نقاتل من أجل الكثير من الأمور، هم سجلو هدفًا رائعًا، كرة القدم هكذا، علينا أن نتقبل ذلك وبعد ذلك علينا أن نعمل بجد أكبر".

وأضاف: "‏المباراة كانت مشابهة لكريستال بالاس، نحن عملنا جاهدين وسجلنا ولكن بعد ذلك فازو، كانت المباراة تحت سيطرتنا ولكن في النهاية سجلو هدفًا رائعًا وأنهونا".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة بينما ليفربول في الصدارة برصيد 51 نقطة.

وسيفتقد فريق مانشستر سيتي خدمات ‏فابيان ديلف عن مباريات ساوثهامبتون وليفربول بالإضافة إلى مباراة وولفرهامبتون بسبب تلقيه بطاقة حمراء أمام ليستر.