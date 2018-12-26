تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)

تعافت الفنان العالمية ديمي لوفاتو، وعادت لحياتها الطبيعية ونشاطها اليومى بعدما خرجت من مركز إعادة التأهيل، حيث ظهرت مؤخرا بشكل متكرر إضافة إلى حفاظها على التواصل مع محبيها ومعجبيها عبر الـ social media.

وشاركت ديمي لوفاتو البالغة من العمر 26 عام على الـ " story " الخاص بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " عدة صور من احتفالاتها العائلية بالكريسماس ، حيث قامت لوفاتو بتصوير شجرة الكريسماس الموجودة بمنزلها و التي تحيطها عدد من الهدايا ، كذلك عدد من مقاطع الفيديو التي اظهرت " كلاب" ديمي و هي تجري حول شجرة الكريسماس ، اضافة الي اطباق الحلوي الخاصة بالاحتفال .