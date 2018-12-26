ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:52 م
تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
ديمى لوفاتو
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

تعافت الفنان العالمية ديمي لوفاتو، وعادت لحياتها الطبيعية ونشاطها اليومى بعدما خرجت من مركز إعادة التأهيل، حيث ظهرت مؤخرا بشكل متكرر إضافة إلى حفاظها على التواصل مع محبيها ومعجبيها عبر الـ social media.

 

وشاركت ديمي لوفاتو البالغة من العمر 26 عام على الـ " story " الخاص بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " عدة صور من احتفالاتها العائلية بالكريسماس ، حيث قامت لوفاتو بتصوير شجرة الكريسماس الموجودة بمنزلها و التي تحيطها عدد من الهدايا ، كذلك عدد من مقاطع الفيديو التي اظهرت " كلاب" ديمي و هي تجري حول شجرة الكريسماس ، اضافة الي اطباق الحلوي الخاصة بالاحتفال .

تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
تطور جديد في الحالة الصحية لـ ديمى لوفاتو (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
2
x
19:00
0
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
0
دجلة