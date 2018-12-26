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المراقب الأممي يسلم اليمنيين آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:51 م
المراقب الأممي يسلم اليمنيين آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة
باتريك كاميرت
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وكالات
 
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 سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، اليوم الأربعاء، ممثلي الحكومة والمتمردين الحوثيين آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة.

 

وقال مصدر يمني في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة خلال أول اجتماع للجنة سلم ممثلي الحكومة الشرعية اليمنية، وميليشيات الحوثي آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة لدراستها.

 

يذكر أنه بدأ أول اجتماع اليوم للمراقب الأممي مع ممثلي الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي في الحديدة.

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المزيد عن: ممثلي الشرعية اليمن المراقب الأممي الحوثيين الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت اتفاق الحديدة
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