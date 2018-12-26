علياء عبدالشافى لاعبة الكونغ فو: لم أفكر في التراجع قط وهذه اللحظة لا أنساها
"بدايتى كانت مع الكاراتيه والمسرح من المرحلة الابتدائية، بعدما تقدمتُ في اللعبة كانت ردود الافعال اغلبها انهبار فكيف لفتاة أن تقوم بكل تلك الانشطة التي أقوم بها"، بهذه العبارة بدأت علياء عبدالشافى لاعبة الكونغ فو حوارها الخاص لـ"الفجر الرياضي".
وأوضحت: "كوني فتاة يعقد من الامور بعض الشئ فهم لا يدركون ثقافة ممارسة الفتيات لكرة القدم أو للكونغ فو وهو أمر سئ للغاية".
وعن اللحظات الفارقة في مشوارها أرددفت: "هى لحظة قاسية لاأنساها وهي موت تؤام روحى بنت خالتى أو اختى دعاء وهو ما يدفعني دائماً لتحقيق النجاحات لإسعادها".
وتابعت: " أصحاب الفضل في مسيرتي بعد الله سبحان وتعالى والديّ وعائلة والدتي وكل من تعب معي.. رسالتي الدائمة التي حفروها بداخلي هي عدم اليأس وأن نصدق احلامنا فلا يوجد مستحيل وعن طموحاتي في الفترة القادمة فهي النجاح أكثر وأكثر والوصول لجميع أحلامي وأن يكون لدي مشروعي الخاص.
وبسؤالها عن الذي ينقص الكونغ فو في مصر أكدت أنه الاهتمام والرعاية الصحيحة خاصةً في مراكز الشباب فيجب التركيز عليها بشدة.
واختتمت: "لم يحدث أبداً أن أفكر في التراجع حتي في إصابتي كنتُ أمارس الرياضة حتي قبل أن أتعافي كلياً وهذه رسالتي لكل فتاة وهي القوة وأن تثبت ذاتها فهي قادرة علي تحقيق النجاحات".
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