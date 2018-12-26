سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26/12/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26-12-2018، بعد الحراك الأخير، ليستمر التباين بين البنوك وبعضها، مسجلاً فروقًا فى سعره من بنك لآخر، قبل بداية التعاملات المسائية، حيث رفع بنك الإسكندرية، سعر الدولار إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي قرشًا واحدًا، إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، واستقر سعر الدولار في البنك المركزى المصري عند معدلاته السابقة مسجلا 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار الدولار في البنوك المختلفة العاملة في السوق المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الدولار في السوق السوداء





واصل سعر الدولار استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 26-12-2018 حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



