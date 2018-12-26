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مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:50 م
مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي
وزارة الخارجية - أرشيفية
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أحمد يحيى
 
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وجهت الحكومة المصرية دعوة إلى 27 من أسر ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب اليابان في يوليو الماضي، حيث تستضيفهم مصر حاليا خلال الفترة من 23 – 30 ديسمبر 2018، وذلك بناء على مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، في بيان له، بأن المبادرة التي أطلقها الرئيس تعبر عن عمق أواصر الصداقة والتضامن من جانب الشعب والحكومة المصرية تجاه أسر المتضررين من كارثة الفيضانات التي وقعت باليابان.

 وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعداد برنامج حافل ومتنوع للوفد الياباني الزائر، يتضمن زيارات لبعض المعالم السياحية والثقافية الرئيسية بأنحاء البلاد، مضيفا أن السفارة قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليابانية والسلطات المحلية بالمحافظات اليابانية المتضررة لترشيح المواطنين اليابانيين المستفيدين من هذه الدعوة.

تجدر الإشارة إلى أن اليابانيين من أكثر الشعوب شغفاً بالحضارة والآثار المصرية، وقد شهدت السياحة اليابانية إلى مصر زيادة ملحوظة خلال النصف الثاني من عام 2018، وذلك في أعقاب قرار الحكومة اليابانية بتخفيف تحذيرات السفر إلى مصر، وإعادة تسيير رحلة طيران مباشرة بين القاهرة وطوكيو في عام 2017، وتعزيزها لتكون بمعدل رحلتين أسبوعياً اعتباراً من ديسمبر 2018.
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