مبارك: قيادات أخوان تركيا ولبنان وسوريا ورئيس إيران خططوا لتشجيع الفوضى بمصر

قال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اليوم الأربعاء، خلال شهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات الإخوان، إن قيادات الإخوان في تركيا ولبنان وسوريا خططوا لتشجيع الفوضى في مصر بمساعدة من بعض الدول.



وأضاف أنه كانت هناك مؤامرة على مصر، مؤكدًا أنه في واقعة هي الأولى قام رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية لتشجيع الفوضى بمصر وتأجيج العنف بعد ثورة يناير.

وتابع أن من كانوا يحرضون ضد النظام والبلاد قاموا باقتحام السجون وتهريب عناصرهم وضرب جهاز الشرطة، ولذلك قرر التنحي حتى لا تسقط البلاد، موضحًا أنه عقد اجتماعًا مع المسؤولين في الحكومة والأمن والجيش يوم 20 يناير 2011 في القرية الذكية لبحث ما يجري، كما عقد اجتماعًا آخر يوم 27 يناير، وأبلغه المسؤولون أن المظاهرات سلمية ولا مجال للعنف، ولذلك تم الاتفاق مع الوزراء على تلبية مطالب المتظاهرين وتأمين المسيرات والتظاهرات.

وأجلت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 يناير، مع استدعاء اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف الإخوان بجهاز أمن الدولة للاستماع إلى أقواله.