بعد افتتاح السيسي له.. "الدفاع" تستعرض تفاصيل مشروع "بشاير الخير 2" (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مشروع بشاير الخير 2" تزامنًا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم الأربعاء.





وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بمشروع إسكان "بشاير الخير 2" في منطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد افتتاحه له اليوم الأربعاء، حيث تفقد الوحدات السكنية ومرافقها كاملة.





ويتضمن المشروع، إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.



