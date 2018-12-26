بعد افتتاح السيسي له.. "الدفاع" تستعرض تفاصيل مشروع "بشاير الخير 2" (فيديو)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:45 م
رقية جمال
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مشروع بشاير الخير 2" تزامنًا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم الأربعاء.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بمشروع إسكان "بشاير الخير 2" في منطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد افتتاحه له اليوم الأربعاء، حيث تفقد الوحدات السكنية ومرافقها كاملة.
ويتضمن المشروع، إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.
ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.
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