الكويتية إسراء الهاجري تستعد لتصوير "Stylest" بـ لندن والكويت (صور)

تستعد الاستايلست الكويتية إسراء الهاجري، لبدء خطوة جديدة لها حيث تقوم بالتحضيرات لبدء تصوير برنامج تليفزيوني بعنوان "Stylest" يواكب الموضة في عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث قررت تصوير أولى حلقاته بلندن، حيث تعرض الحلقات ثقافات الشعوب واختلاف أذواقهم في الموضة.

كما يتضمن البرنامج عدد من الفقرات من بينهم، عرض أحدث صيحات الموضة للفنانين في الدول العربية والاجنبية، وتعليقات مواقع "التواصل الإجتماعي" والانتقادات على بعض الملابس التي ينتقوها في المهرجانات الدولية.

جدير بالذكر أن إسراء الهاجري، استايلست كويتية تمتلك ذوقاً أوروبياً مميزاً في ارتداء الأزياء، بالرغم من تمسكها بأصلها الكويتي إلا أن ذوقها في الأزياء يميل لأزياء الموضة العالمية وخاصة أنها تقضي معظم أيام السنة في لندن.