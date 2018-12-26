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خاص - عبد الحفيظ: محمود وحيد يظهر في الأهلي غداً ويبدأ التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:37 م
خاص - عبد الحفيظ: محمود وحيد يظهر في الأهلي غداً ويبدأ التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل
محمود وحيد
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علي نبوي
 
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن محمود وحيد لاعب الفريق الأحمر الجديد سيظهر في النادي لأول مرة غدا الخميس.


وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"وحيد لن يشارك في التدريبات الجماعية غدا، مثلما قال البعض، ولكنه سيحضر فقط للنادي وسنعقد معه جلسة".


وتابع :"بداية من الأسبوع المقبل سيشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق، ونتمنى أن يحالفه التوفيق مع الفريق".


وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع محمود حيد لدعم الجبهة اليسرى قادما من مصر المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 15 مليون جنيه.


عاجل.. على معلول يصدم الأهلي ويرحل في يناير


زعمت تقارير صحفية تونسية أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

 

وقالت صحيفة "الصريح" التونسية أن التونسي علي معلول سوف يحترف في أحد الأندية الأوروبية التي قدمت عرضا لإدارة ناديه خلال الفترة الماضية.

 

ويرغب علي معلول في مغادرة صفوف القلعة الحمراء من أجل تغيير الأجواء، كما أنه يحلم بتلك التجربة منذ فترة بعيدة رغم تألقه مع الأهلي ومنتخب تونس.

 

ويعد ظهير أيسر منتخب تونس من أهم العناصر المتواجدة في صفوف النادي الأهلي فالإدارة تتمسك ببقاءه بالتأكيد على الرغم من وصول عددا من العروض المغرية.

 

جدير بالذكر فأن علي معلول قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء وذلك في موسم 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي وينتهي عقده مع القلعة الحمراء حتى موسم 2020.

 

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة حيث خاض فقط حتى الآن 11مباراة.


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