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مفوضية اللاجئين ببيروت: 69% من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:36 م
مفوضية اللاجئين ببيروت: 69% من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر
اللاجئين السوريين
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وكالات
 
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كشف التقرير السنوي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان، أن 69 % من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن 88 % من تلك العائلات تتكبد الديون، حيث بلغ متوسط الديون أكثر من ألف دولار أمريكي لكل عائلة.

 

وقامت على إعداد التقرير الذي يتضمن تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان خلال عام 2018 ، 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة هي: مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وذكر التقرير أن اللاجئين السوريين يفتقرون إلى الموارد الكافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

 

وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين لدى لبنان ميراي جيرار: "الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر بالنسبة لمعظم عائلات اللاجئين السوريين في لبنان، على الرغم من الجهود المبذولة لمنح أولوية الدعم للعائلات الأكثر ضعفا في عام 2018، وأضافت أن هذه الدراسة بمثابة تذكير مؤسف بالعقبات اليومية التي يمر بها اللاجئون من أجل النجاة.

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المزيد عن: مفوضة اللاجئين لبنان بيروت اللاجئين السوريين الامم المتحدة
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