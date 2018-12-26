خالد الجندي: "إحنا إللي بنتصدى للنصابين"

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طالب الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يتحدثون عن الدين في الإعلام بتقديم شهاداتهم وتخصصاتهم قبل الحديث.



وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء: "إحنا إللي بنتصدى للنصابين ومحدش بيتصدى لهم غيرنا، ومحدش اتصدى لنصاب أستراليا غيرنا".



واستطرد: "مش عايزين نضحك على الناس ولا ندلس، وإللي يطلع يقول يقول مؤهلي إيه مش بيشتغل إيه ولا وظيفته إيه".



وقال الداعية الإسلامي، لـ جمهوره: "يتم التدليس عليكم، ويتستر البعض خلف وضعه الوظيفي بحديث غريب من طائفة الخبير الاستراتيجي، الناشط الحقوقي، الخبير الإعلامي وغيره".

