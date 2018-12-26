ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الجندي: "إحنا إللي بنتصدى للنصابين"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:38 م
خالد الجندي: إحنا إللي بنتصدى للنصابين
الشيخ خالد الجندي
طباعة
Advertisements
أمنية فوزي
 
Advertisements
طالب الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من يتحدثون عن الدين في الإعلام بتقديم شهاداتهم وتخصصاتهم قبل الحديث.

وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء: "إحنا إللي بنتصدى للنصابين ومحدش بيتصدى لهم غيرنا، ومحدش اتصدى لنصاب أستراليا غيرنا".

واستطرد: "مش عايزين نضحك على الناس ولا ندلس، وإللي يطلع يقول يقول مؤهلي إيه مش بيشتغل إيه ولا وظيفته إيه".

وقال الداعية الإسلامي، لـ جمهوره: "يتم التدليس عليكم، ويتستر البعض خلف وضعه الوظيفي بحديث غريب من طائفة الخبير الاستراتيجي، الناشط الحقوقي، الخبير الإعلامي وغيره".
Advertisements
المزيد عن: مصر دي ام سي توك شو الشيخ خالد الجندي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
2
x
19:00
0
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
0
دجلة