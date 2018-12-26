عاجل.. المصري يوافق على رحيل نجم الفريق في يناير

استقر مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على رحيل إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي قرار النادي بناءًا على رغبة اللاعب والذي طالب بالموافقة على رحيله، بالإضافة إلى رغبتهم في الاستفادة المادية وراء بيعه بالعام الجديد.

وينتظر مجلس إدارة المصري، الانتهاء من الجمعية العمومية، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، 28 ديسمبر من أجل حسم موقف اللاعب نهائيًا.





ويخشى النادي البورسعيدي، الإعلان عن بيع اللاعب في الوقت الحالي، تجنبًا لانقلاب الجمعية العمومية على مجلس الإدارة، خاصة بعد التهديدات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسحب الثقة، بعد النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق بالفترة الأخيرة.





كما يخشى المجلس غضب الشارع البورسعيدي المتوقع، بعد إعلان بيع اللاعب الذي يعد من العناصر الأساسية في صفوف المصري وأحد نجوم الدوري.





وكان حسام حسن رفض خلال المواسم الماضية التفريط في خدمات اللاعب نهائيًا، إلا أن عيسى بدأ يبحث في العروض المقدمة له خلال الفترة المقبلة.





وتلقى عيسى، بعض العروض مؤخرًا من قبل أندية الأهلي والزمالك، وبعض العروض الخليجية للرحيل إليها بالميركاتو الشتوي.