إعلان قائمة منتخب لبنان المشاركة في كأس أسيا 2019
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:35 م
منى العوضي
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أعلن ميودراج رادولوفيتش المدير الفني لمنتخب لبنان عن القائمة المشاركة في بطولة كأس أسيا 2019 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير.
وجاءت قائمة منتخب لبنان كالتالي:
حراسة المرمى: مهدي خليل، مصطفى مطر، أحمد التكتوك.
خط الدفاع: قاسم الزين، نور منصور، جوان العمري، معتز بالله الجنيدي، وليد إسماعيل، زين طحان، علي حمام، جورج فيليكس ملكي
خط الوسط: سمير أياس، هيثم فاعور، نادر مطر، عدنان حيدر، حسن شعيتو شبريكو، روبير أليكسندر ملكي، محمد حيدر
خط الهجوم: حسن معتوق، ربيع عطايا، هلال الحلوه، باسل جرادي، حسن شعيتو موني
وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت منتخب لبنان في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أسيا برفقة منتخبات قطر وكوريا الشمالية والمنتخب السعودي.
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