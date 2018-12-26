تعرف على قائمة منتخب فلسطين المشاركة في كأس أسيا 2019

اختار الجزائري نورالدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين، رسمياً اليوم الأربعاء قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير.





وضمت قائمة منتخب فلسطين كلا من:





حراسة المرمى: توفيق علي، عمر قدورة، رامي حمادة





خط الدفاع: تامر صلاح، عبدالله جابر ، عبداللطيف البهداري، أليكس نصار، محمد صالح، عدي الدباغ، محمد باسم، مصطفى كبير





خط الوسط: جوناثان كانتيانا، نظمي البدوي، بابلو برافو، شادي شعبان، تامر صيام، محمد درويش، مصعب بطاط، جاكا حبيشة





خط الهجوم: خالد سالم، محمود وادي، سامح مراعبة، ياسر إسلامي





جدير بالذكر فأن قرعة دور المجموعات من بطولة كأس أسيا 2019 قد أوقعت منتخب فلسطين في المجموعة الثانية برفقة منتخبات، سوريا والأردن وأستراليا.





ويفتتح منتخب فلسطين مواجهاته في بطولة كأس أسيا مع سوريا يوم الأحد والموافق 6 يناير ثم أستراليا يوم 11 من الشهر ذاته والأردن يوم 15.



