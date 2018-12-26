ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميًا..النجوم يحصل على توقيع لاعب المصري

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:32 م
رسميًا..النجوم يحصل على توقيع لاعب المصري
طباعة
Advertisements
محمد الصو
 
Advertisements

أعلن مسؤولو نادي النجوم إف سي برئاسة محمد الطويلة، عن التعاقد مع سيد عبدالعال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.


ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق الصاعد حديثًا للدوري العام، لمدة موسمين ونصف، عقب الانتهاء من حصول موافقة فريقه على الرحيل بداية العام الجديد.


ويأتي تعاقد النجوم مع عبدالعال، لتعد تلك الصفقة الثانية عقب الحصول على خدمات لاما كولين مهاجم إنبي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجاري.


ويسعى النجوم بقيادة أحمد سامي المدير الفني، لترميم خطوطه بالموسم الحالي من أجل الخروج من كبوته وتحسين موقفه بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements
المزيد عن: سيد عبد العال لاعب المصري النجوم الدوري المصري اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
2
x
19:00
0
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
0
دجلة