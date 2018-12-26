رسميًا..النجوم يحصل على توقيع لاعب المصري
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:32 م
محمد الصو
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أعلن مسؤولو نادي النجوم إف سي برئاسة محمد الطويلة، عن التعاقد مع سيد عبدالعال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق الصاعد حديثًا للدوري العام، لمدة موسمين ونصف، عقب الانتهاء من حصول موافقة فريقه على الرحيل بداية العام الجديد.
ويأتي تعاقد النجوم مع عبدالعال، لتعد تلك الصفقة الثانية عقب الحصول على خدمات لاما كولين مهاجم إنبي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجاري.
ويسعى النجوم بقيادة أحمد سامي المدير الفني، لترميم خطوطه بالموسم الحالي من أجل الخروج من كبوته وتحسين موقفه بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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