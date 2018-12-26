رسميًا..النجوم يحصل على توقيع لاعب المصري

أعلن مسؤولو نادي النجوم إف سي برئاسة محمد الطويلة، عن التعاقد مع سيد عبدالعال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق الصاعد حديثًا للدوري العام، لمدة موسمين ونصف، عقب الانتهاء من حصول موافقة فريقه على الرحيل بداية العام الجديد.



