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وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:31 م
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
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إسماعيل منطاوي تصوير: عبير أحمد
 
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نقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بماراثون زايد الخيرى الذي سينطلق فعالياته غدًا في مدينة الإسماعيلية بالإضافة إلي شكره لكل القائمين عليه.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الأورمان لعلاج السرطان، الآن بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بمناسبة انطلاق ماراثون زايد الخير يوم الجمعة القادم بمدينة الإسماعيلية.

وأوضح "صبحي" أن هذا الماراثون يقام باستمرار فقط في ثلاث أماكن علي مستوي العالم بأبو ظبي ونيويورك ومصر، لافتًا إلي أننا محظوظون لاستضفاته ويعتبر هذا دليل علي حبنا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع أن الماراثون هذا العام له خصوصية خاصة لإقامته في مدينة الإسماعيلية لكونها مدينة تنموية تحتوي علي مشروعات عملاقة كمحور قناة السويس فضلًا عن امتيازها بحدودها الشرقية.

وأوضح أن زايد دايمًا تدور علي أماكن الخير للتبرع بعائدها لهم بداية من بمستشفي 57357 ثم مستشفي أمراض الكبد وترجلت إلي مؤسستين عريقتين كمصر الخير وجمعية الأورمان بالإضافة إلي رعاية مرضي الجذام.
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات (صور)
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