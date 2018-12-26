ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة نابولي وانتر ميلانو youtube HD

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:30 م
مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة نابولي وانتر ميلانو youtube HD
بث مباشر مباراة انتر ونابولي
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
انتر ميلان Vs نابولي. 
البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 18).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : جوزيبي مياتزا .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة : 
10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:30 مساءاً بتوقيت مصر .
9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:30 مساءاً بتوقيت العراق .
9:30 مساءاً بتوقيت السودان .
10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:30 مساءاً بتوقيت تونس .
8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:30 مساءاً بتوقيت قطر.
7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

Advertisements
المزيد عن: يلا كورة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم يلا كورة مباراة انتر ميلان يلا شوت مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم مباشر يلا شوت مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم يلا شوت مباراة انتر ميلان ونابولي الان يلا شوت مباراة انتر ميلان ونابولي يلا نابولي وانتر ميلان موقع كورة لايف مباراة انتر ميلان ونابولي مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي يلا شوت مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي مباشر كورة اون لاين مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي مباشر hd مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي كورة ستار مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم بدون تقطيع مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم hd مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
2
x
19:00
0
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
0
دجلة