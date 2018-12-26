مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة نابولي وانتر ميلانو youtube HD
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:30 م
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انتر ميلان Vs نابولي.
البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 18).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : جوزيبي مياتزا .
المعلق : حفيظ دراجي .
موعد المباراة :
10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:30 مساءاً بتوقيت مصر .
9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:30 مساءاً بتوقيت العراق .
9:30 مساءاً بتوقيت السودان .
10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:30 مساءاً بتوقيت تونس .
8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:30 مساءاً بتوقيت قطر.
7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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