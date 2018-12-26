بعد سقوط مانشستر سيتي.. الطريق أصبح مُمهد أمام ليفربول لتتويج غائب منذ 28 عامًا بالدوري الإنجليزي

يبدو أن كل الطرق أصبحت تؤدي إلي تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2018-2019، وذلك بعدما انفرد بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بينما تراجع منافسه المباشر مانشستر حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي للمركز الثالث برصيد 44 نقطة.





ليفربول واصل تفوقه بقيادة النجم المصري محمد صلاح وحقق فوزًا عريضًا على حساب فريق نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، في لقاء الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، وسجل "صلاح" الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، وصنع الهدف الرابع لزميله فابينيو ليمنح الريدز 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الإنجليزي.





علي الجانب الأخر، تلقي مانشستر سيتي الخسارة الثانية على التوالي أمام فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ليواصل كتيبة المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" نزيف النقاط في البريميرليج، وتنازل السيتيزين عن وصافة البطولة التي يحمل لقبها لصالح فريق توتنهام الذي اكتسح بورنموث بخماسية ورفع رصيده إلي 45 نقطة في جدول المسابقة.





تعثر مانشستر سيتي في المباراتين الأخيرتين بالخسارة أمام كريستال بالاس بالجولة الثامنة عشر بنتيجة 3/2 ثم الخسارة مجددًا أمام ليستر سيتي بنتيجة 2/1 تفتح الباب على مصراعيه لتحقيق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 28 عامًا تقريبًا، وتحديدًا منذ أخر تتويج له باللقب موسم 1989-1990.

بالتأكيد ليفربول لن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بالسهولة التي يتوقعها البعض، خاصة بعد دخول توتنهام في دائرة المنافسة على لقب البطولة، ولكن الفارق الكبير في النقاط بين الفريقين والذي وصل لـ6 نقاط، بالإضافة لكون توتنهام ليس من الأندية أصحاب النفس الطويل في البريميرليج يمنح الريدز فرصة ذهبية للتتويج باللقب حال مواصلة الانتصارات واستمرار تعثر منافسيه في الاسابيع المقبلة بالبطولة.





ويدين ليفربول بالفضل في تربعه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي للنجم المصري محمد صلاح والذي ساهم بشكل كبير في انتصارات الفريق هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا يتربع بها على قمة ترتيب هدافي البريميرليج بالتساوي مع الثنائي هاري كين وأوباميانج، وحال تتويج الريدز بلقب البريميرليج في الموسم الحالي، سيحقق "صلاح" إنجازًا تاريخيًا حيث سيكون أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، يليه توتنهام برصيد 45 نقطة، بينما يحتل مانشيستر سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ثم تشيلسي برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الخامس.



