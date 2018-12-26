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للمرأة العاملة.. هكذا تحافظين على نظارة يديك يوميا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:18 م
للمرأة العاملة.. هكذا تحافظين على نظارة يديك يوميا
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جمعنا لك خلطات طبيعية وسهلة يمكن عملها بالمنزل للاهتمام ببشرة اليدين إذا كنت امرأة عاملة وتخرجين كل صباح، لأن، عزيزتي، الاهتمام بمظهرك أمر أساسي وليس ترفيهيا.

ماسك الملح والليمون والشوفان لـ  إزالة الجلد الميت
- ملعقة صغيرة ملح البحر
- ملعقة صغيرة شوفان
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
امزجي المكونات مع بعضها البعض، وافركي الخليط على بشرة يديك، بلطف.
اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم أزيليه بالماء الفاتر.
كرري هذه الخلطة مرة أسبوعيا، ثم قومي بوضع كريم ترطيب على بشرتك.

ماسك الزبادي وماء الورد لترطيب البشرة
- ملعقة صغيرة زبادي
- ملعقة صغيرة ماء ورد
اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعي الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة.
ازيلي الخليط بالماء الفاتر.
كرريه مرتين أسبوعيا، ويمكنك تجربته بعد الماسك السابق.

ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند والغليسرين
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة غليسرين
ضعي المكونات مع بعضها، ثم على بشرة يديك.
اتركي الخليط على بشرتك، ويمكنك النوم به.
كرري الماسك 3 مرات اسبوعيا، لضمان الحصول على بشرة يدين ناعمة، كما أنه يحمي أظافرك أيضا من التقصف.
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المزيد عن: نضارة اليدين بشرة اليدين المرأة العاملة الحفاظ على البشرة الترطيب
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