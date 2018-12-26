ناتاشا تطرح أغنية "جديلة"

طرحت الفنانة اللبنانية ناتاشا أغنية جديدة تحمل اسم "جديلة" على طريقة الـ"Lyrics clip".





وتقول كلمات أغنية "جديلة":" جديله... ما وراها صبح...ألا ياطول مسراها وعين ماتمل الذبح...كأن أحبابها عداها وقلب...ما يعرف الصفح...صخر.. والا الصخر مثله بحق الشال والخصلة... على جيد كما القنديل غريب وساري لهله...ولا يحمل هجاد وليل ترى طول الصبر والجرح... قهر...والا القهر مثله تعدي...ناظري غيري...لعل أشوف أنا غيرك وردي شوفي تفكري...ومابي شرك وخيرك وخدك لو تبين المدح..قمر والا القمر مثله".





يذكر أن ناتاشا تحيي حفلين بمناسبة العام الجديد بأحد فنادق القاهرة، كما تقف على التحضيرات النهائية لألبومها الذي يتكون من 9 أغاني خليجية تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.