كارثة تهدد ألبوم محمد فؤاد الجديد.. تعرف على التفاصيل (مستندات)

حذرت شركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت أي شركة أو جهة من التعامل أو التعاقد على البوم الفنان محمد فؤاد القادم، وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها هي صاحبة الحق الحصري لاستغلال هذا الألبوم بموجب العقد الموقع مع شركة "هاي فيدلتي" المؤرخ في 1 أكتوبر 2013، والمقضي بصحة توقيعه في الدعوى رقم 8111 لسنة 2012 مدينة نصر وملاحقة المؤرخة 16 فبراير 2016، و10 ابريل 2016 وتم سداد المبالغ المالية المتفق عليها بموجب شيكات بنكية قامت شركة "هاي فيدلتي" بصرفها.

وقد طالبت شركة قنوات شركة "هاي فديلتي" والفنان محمد فؤاد بتسليم اللالبوم الا انه تحجج بحجج واهية ونظرا لتقديرنا للفنان محمد فؤاد كفنان مصري أصيل انتظرت شركة قنوات كل هذا الوقت إلا انه قد نما الى علمنا ان الفنان وشركته يسعيان الى التعاقد مع شركة أخرى على نفس الألبوم.

وقامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقها المادية والأدبية وأخطرت الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالواقعة وتحرير المحضر رقم 70940 لسنة 2018 جنح مدينة نصر.

كان الفنان محمد فؤاد، قد وقع عقد شراكة مع شركة "قنوات" في 2012، بعد مفاوضات كبيرة وذلك للتسويق الحصري لألبوماته الغنائية لمدة 5 سنوات.

يذكران شركة "قنوات"، وزعت البوم المطربة اللبنانية نانسي عجرم "سوبر نانسي"، وكذلك البوم الفنان اللبناني وائل جسار "كل دقيقة شخصية".