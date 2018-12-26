شاهد هدف محمد صلاح أمام نيوكاسل.. mohamed salah goal





سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه أمام نيوكاسل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف الفرعون المصري صلاح (أبو مكة) في الدقيقة 47 من ضربة جزاء حصل عليها محمد صلاح، لينبري لها ويسددها بنجاح داخل شباك نيوكاسل.

ويتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ15 برصيد 17 نقطة ويسعي لتحقيق أي نتيجة إيجابية من داخل ملعب الانفيلد ولو على الاقل الخروج بنقطة التعادل لتحسين مركز الفريق المسابقة.

و تألق محمد صلاح نجم نادي ليفربول وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وحرص محمد صلاح على نشر مجموعة صور لاحتفالاته من مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر أمام وولفرهامبتون ليمنح فريقه صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

صلاح يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا بفارق هدف عن بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

وساهم محمد صلاح في تسجيل 16 هدفًا في الدوري هذا الموسم (11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة) وهو عدد المساهمات التهديفية الذي لايتفوق عليه في الدوري سوى البلجيكي إدين هازارد، الذي ساهم في تسجيل 17 هدفًا هذا الموسم (سجل 8 وصنع 9).

وواصل محمد صلاح مسيرة التألق أمام الفرق الصاعدة حديثًا للمسابقة، فسجل في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري ضد فرق صاعدة حديثًا بواقع هدف في كل مباراة.

وولفرهامبتون ضحية محمد صلاح رقم 20

وأصبح وولفرهامبتون هو الضحية رقم 20 الذي يتمكن محمد صلاح من التسجيل في شباكه في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، لينجح النجم المصري في التسجيل ضد جميع الفرق التي واجهها في الدوري بقميص ليفربول ما عدا فريقين مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

انطلاقة ليفربول التاريخية مع صلاح وكلوب

وحافظ ليفربول على انطلاقته التاريخية بتحقيق 48 نقطة من أول 18 جولة من الموسم، ومدد الفريق سلسلة اللاهزيمة الغير مسبوقة للنادي بالوصول إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة (أول 18 مباراة هذا الموسم + أخر مباراة في الموسم الماضي)، واستقبل الفريق 7 أهداف فقط بعد أول 18 جولة من الموسم محققًا الرقم الدفاعي الأفضل بعد أول 18 جولة من موسم في عهد المسابقة.

ونجح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تحقيق الفوز على جميع الفرق البريطانية التي واجهها كمدرب لليفربول في مختلف البطولات، فأصبح وولفرهامبتون هو الفريق رقم 32 الذي يتغلب عليه كلوب من بين 32 فريقًا واجههم مع الريدز في مختلف البطولات.

وضمن نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي قبل الوصول إلى مرحلة أعياد الميلاد "الكريسماس".

ويعد ليفربول هو الفريق الذي تصدر الدوري مع مرحلة أعياد الميلاد وفشل في الفوز في 3 مناسبات مختلفة أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميير ليج.