حالة نادرة.. امرأة تتفاجأ بنمو جنينها داخل كبدها! (فيديو)

في واحدة من أكثر حالات الحمل ندرة، فوجئت سيدة في دولة ناميبيا بنمو جنينها داخل كبدها.





ويظهر تصوير بالموجات فوق الصوتية، تم التقاطه في 13 ديسمبر 2018، الطفل يتحرك في الكبد، وليس في الرحم، بحسب صحيفة "كيميفيلاني".





وذكر ناشر الفيديو على "يوتيوب"، أن ما يظهر بالمقطع اسمه "حمل الكبد"، وتم اكتشافه أثناء فحص سيدة في دولة ناميبيا قبل بضعة أيام.





وأضاف أن "هذا نادر الحدوث 1 من 8000 مريض فقط، هم من يصادفون هذه الحالة"، مشيرا إلى أن قليل من علماء التصوير بالأشعة "السونار" يدركون هذا".





أثار الفيديو حالة من الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضهم عبر عن عدم تصديقه للفيديو.





يشار إلى تعرض سيدة صينية تبلغ من العمر 31 عاما لحالة حمل خارج الرحم، والغريب والنادر في هذه الحالة أن الجنين استقر في الفص الأيمن للكبد، وهو ما يتم تشخيصه بحمل خارج الرحم، وفقا لما ذكره البروفسور آن هوا زياو، رئيس قسم الأشعة في مستشفى شانجشا بإقليم هونان الصيني، الذي أكد أن هذه الحالة نادرة.





وقال البروفسور الصيني إنه خلال الـ50 عاما الماضية سجلت 21 حالة حمل خارج الرحم، منها حالتان في جنوب أفريقيا، وأن الجنين في هذه الحالة يعيش في الجانب الأسفل من فص الكبد الأيمن بالقرب من المرارة ويعيش في كيس غشاء الجنين وبعد التدخل الجراحي تم إخراج المولود الأنثى مما يعني أن هذا النوع من الحمل يستكمل كالحمل الطبيعي في رحم الأم.