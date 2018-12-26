هدف محمد صلاح في نيوكاسل يونايتد .. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر (شاهد هدف MO SALAH) فخر العرب اون لاين ليفرب
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:08 م
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الشوط الأول
استطاع لوفرين أن يسجل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 12، بعدما استقبل كرة عائد من رأس المدافع بتصويبة مباشرة سكنت الشباك.
لعب شاكيري كرة رائعة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، غير أن اللاعب المصري لم يتمكن من اللحاق بها، واستطاع حارس المرمى أن يمسك بالكرة.
أحكم ليفربول سيطرته على المباراة، وتبادل التمريرات داخل منتصف ملعب نيوكاسل بكل سهولة، غير أن الفاعلية على المرمى غابت تمامًا إلا خلال لعبة الهدف.
ظل نيوكاسل على مدار نصف ساعة عاجز عن لعب الهجمة المرتدة السريعة، ولم يصوب على مرمى ليفربول أي كرة.
لعب شاكيري كرة ثابتة رائعة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 44 واستطاع الحارس أن يحولها لضربة ركنية.
تابعونا لمزيد من التفاصيل..
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