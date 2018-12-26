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عاجل.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني أمام نيوكاسل (فيديو)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:05 م
عاجل.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني أمام نيوكاسل (فيديو)
ليفربول محمد صلاح
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محمد مرعي
 
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سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف فريقه الثاني أمام نيوكاسل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بمشاركة صلاح.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل بهدف "لوفرين"

حسم ليفربول موقعة الشوط الأول أمام نيوكاسل، متفوقًا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

ويُدين الريدز بهذا التفوق الصعب على نيوكاسل إلى لاعبه الكرواتي لوفرين الذي سجل هدف الشوط الأول في الدقيقة 11 إثر تسديدة قوية سكنت شباك نيوكاسل.

 

سجل لوفرين مدافع ليفربول هدف فريقه الأول أمام نيوكاسل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


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