عاجل.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني أمام نيوكاسل (فيديو)

حسم ليفربول موقعة الشوط الأول أمام نيوكاسل، متفوقًا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويُدين الريدز بهذا التفوق الصعب على نيوكاسل إلى لاعبه الكرواتي لوفرين الذي سجل هدف الشوط الأول في الدقيقة 11 إثر تسديدة قوية سكنت شباك نيوكاسل.