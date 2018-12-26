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الان مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:04 م
الان مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر
بث مباشر مباراة ارسنال وبرايتون
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يقدم لكم موثع الفجر الرياضي ولسادة المشاهدين وزوار الموقع خدمة بث مباشر مباراة ارسنال وبرايتون 

صرح المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي لفريق آرسنال الإنجليزي عن مستقبل لاعبه السابق في صفوف باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه لاعب محترف ولا يحتاج للنصيحة.

إيمري كان مدربًا لنيمار خلال فترة توليه الإدارة الفنية لفريق باريس سان جيرمان خلال الفترة بين يونيو 2016 وحتى يونيو 2018.

وخلال تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو قال إيمري: "لقد أجريت عدة محادثات معه حول مسيرته الفنية، نيمار لاعب محترف".

نيمار ارتبط بالعودة إلى إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة وسط ترحيب من جانب زملائه في برشلونة، كما ارتبط البرازيلي بالانضمام إلى ريال مدريد إلا ان إيمري رفض التعليق على المحطة المقبلة لصاحب الـ26 عامًا.

وأضاف مدرب آرسنال: "إنه يتمتع بقلب كبير. لكنه لا يحتاج إلى نصيحة."

آرسنال يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويًا مع تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة.

جدير بالذكر أن الجانرز سيحل ضيفًا على برايتون في تمام الخامسة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الـ19 "بوكسينج داي" من بطولة الدوري.


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