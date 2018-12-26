"الفجر" تنعي وفاة والد النائب عمرو صدقي

تنعي بوابة "الفجر" وفاة والد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.





وتتقدم أسرة "الفجر"، بالعزاء، داعين الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة الصبر والسلوان.



