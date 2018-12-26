مطالبات باستدعاء وزير الداخلية السوداني إلى البرلمان

طالبت النائبة في البرلمان السوداني، حياة عبد الرحيم، باستدعاء وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان، إلى البرلمان، لتوضيح أسباب استخدام الشرطة القوة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد على مدى الأسبوع الماضي.

وقالت عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، في نص خطاب موجه إلى رئاسة المجلس الوطني، إن "الدستور السوداني يكفل الحق في التظاهر السلمي، وعليه أتقدم بسؤال عاجل لوزير الداخلية حول الاحتجاجات الأخيرة، وما ترتب عليها من أحداث".

وأكدت النائبة عبد الرحيم، أن على وزير الداخلية توضيح الأسباب التي أدت لاستخدام الشرطة القوة، ومن أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وخاصة نحو الرأس مباشره، إلى جانب توضيح عدد القتلى والجرحى، وهل تم إنشاء تحقيق حول هذه التصرفات، الى جانب، حجم الخسائر من تدمير وحرق ممتلكات الدولة والخاصة، وهل تم القبض على الجناة.

ويشهد السودان، منذ نحو أسبوع، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وأسفرت مواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.