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ضبط 54 دبّاباً في حي العزيزية بمحافظة الخبر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:02 م
ضبط 54 دبّاباً في حي العزيزية بمحافظة الخبر
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الفجر السعودي
 
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ضبطت بلدية محافظة الخبر في حملتها المشتركة مع شرطة ومرور الخبر، 54 دبّاباً في حي العزيزية، لمخالفتها الأنظمة والعمل دون تراخيص.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أن البلدية تقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول فيها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع ومنع الدبابات العشوائية.

وأكد الزايدي، ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

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المزيد عن: مخالفة ضبط الخبر 54 دبابا
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