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صالون "عبد المعطى حجازي" ببيت الشعر 30 ديسمبر الجاري

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:03 م
صالون عبد المعطى حجازي ببيت الشعر 30 ديسمبر الجاري
عبد المعطى حجازي
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أحمد رمضان متولي
 
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يقيم "بيت الشعر العربى" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "ببيت الست وسيلة" بمقره خلف الجامع الأزهر، فى السادسة مساء الأحد 30 ديسمبر صالون الشاعر الكبير "احمد عبد المعطى حجازى "

 

حيث يلتقى "حجازى" مع الشعراء والنقاد: عبد العزيز موافى، عايدى على جمعة، أحمد حسن ومسعود شومان فى لقاء مفتوح حول ابرز الإصدارات الشعرية التى شهدها عام 2018.

 

 يقدم الصالون الشاعر السماح عبد الله .

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