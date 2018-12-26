صالون "عبد المعطى حجازي" ببيت الشعر 30 ديسمبر الجاري
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:03 م
أحمد رمضان متولي
Advertisements
Advertisements
يقيم "بيت الشعر العربى" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "ببيت الست وسيلة" بمقره خلف الجامع الأزهر، فى السادسة مساء الأحد 30 ديسمبر صالون الشاعر الكبير "احمد عبد المعطى حجازى "
حيث يلتقى "حجازى" مع الشعراء والنقاد: عبد العزيز موافى، عايدى
على جمعة، أحمد حسن ومسعود شومان فى لقاء مفتوح حول ابرز الإصدارات الشعرية التى شهدها
عام 2018.
يقدم الصالون الشاعر السماح عبد
الله .
Advertisements