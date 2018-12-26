الشوط الثاني يلا شوت جوال .. الأن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر yalla-shoot كورة اون لاين رابط ماتش مح

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر فى الدوري الانجليزي الممتاز ، نادي ليفربول الانجليزي حاليا تحت قيادة المدير الفنى الالمانى يورجن كلوب يحتل المركز الاول فى صدارة الترتيب برصيد ثمانية واربعون نقطة وبفارق اربعة نقاط عن فريق مانشستر سيتى الوصيف ، بعد ان كان فريق مانشستر سيتى متصدر الترتيب منذ ثلاثة جولات اصبح حاليا فى المركز الثاني وبفارق نقاط ليس قليل ، بعد الهزيمة من تشيلسى وكريستال بالاس ، على الجانب الاخر فريق نيوكاسل يحتل المركز الخامس عشر برصيد سبعة عشر نقطة حتى الان.





مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر ، مباراة اليوم فى جولة رأس السنة بانجلترا تلعب كل المباريات فى نفس التوقيت ويتزاحم جدول المباريات خلال تلك الفترة من الموسم ولذلك فانه بحسب تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول بانه سوف يقوم بالتغير فى التشكيلة واراحة بعض الاعبين الاساسين واشراك البدلاء لاعطائهم فرصة وتجنب الاصابات العضلية للقوام الاساسى ، من المتوقع جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء اليوم والدفع بشاكيرى منذ بداية المباراة مع اعطاء فرصة لستوريدج البدء بشكل اساسى بدلا من فرمينهو ،كورة لايف مباراة ليفربول بث مباشر.



