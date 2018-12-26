عاجل.. على معلول يصدم الأهلي ويرحل في يناير
زعمت تقارير صحفية
تونسية أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقترب
من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.
وقالت صحيفة
"الصريح" التونسية أن التونسي علي معلول سوف يحترف في أحد الأندية الأوروبية
التي قدمت عرضا لإدارة ناديه خلال الفترة الماضية.
ويرغب علي معلول
في مغادرة صفوف القلعة الحمراء من أجل تغيير الأجواء، كما أنه يحلم بتلك التجربة منذ
فترة بعيدة رغم تألقه مع الأهلي ومنتخب تونس.
ويعد ظهير أيسر
منتخب تونس من أهم العناصر المتواجدة في صفوف النادي الأهلي فالإدارة تتمسك ببقاءه
بالتأكيد على الرغم من وصول عددا من العروض المغرية.
جدير بالذكر فأن
علي معلول قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء وذلك في موسم 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي
وينتهي عقده مع القلعة الحمراء حتى موسم 2020.
ويحتل فريق الأهلي
المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة حيث خاض فقط
حتى الآن 11مباراة.
خناقة في الأهلي
على جيرالدو دا كوستا: اشتعلت أزمة جديدة
في النادي الأهلي بسبب التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي. ورفض عدلي القيعي
مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي الاعتراف بعمولة التونسي هشام بن صالح وكيل اللاعب
الذي طالب بنسبة الـ10% بدعوى أنه كان مفوضًا من محمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق
لإنهاء الصفقة. وخاطب هشام بن
صالح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للمطالبة بالحصول على عمولته في
الصفقة كما قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي بدعوى امتلاكه خطابات من محمد فضل
بتكليفه بالتفاوض مع اللاعب الأنجولي. ويتمسك عدلي القيعي
بعدم جدوى دور هشام بن صالح في المفاوضات السابقة بعد أن سافر بنفسه إلى أنجولا وأتم
الصفقة.
خناقة في الأهلي
على جيرالدو دا كوستا:
اشتعلت أزمة جديدة
في النادي الأهلي بسبب التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي.
ورفض عدلي القيعي
مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي الاعتراف بعمولة التونسي هشام بن صالح وكيل اللاعب
الذي طالب بنسبة الـ10% بدعوى أنه كان مفوضًا من محمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق
لإنهاء الصفقة.
وخاطب هشام بن
صالح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للمطالبة بالحصول على عمولته في
الصفقة كما قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي بدعوى امتلاكه خطابات من محمد فضل
بتكليفه بالتفاوض مع اللاعب الأنجولي.
ويتمسك عدلي القيعي
بعدم جدوى دور هشام بن صالح في المفاوضات السابقة بعد أن سافر بنفسه إلى أنجولا وأتم
الصفقة.
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