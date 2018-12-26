زلة قدم تغلق البوابة الإلكترونية الذكية على ساق موظف بمكة

تعرض موظف بأحد الإدارات الصحية بمستشفيات مكة المكرمة لإصابة طفيفة، بسبب إغلاق البوابة الإلكترونية الذكية لمبنى الشؤون الصحية على ساقه أثناء تواجده بالمقر، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن البوابة الإلكترونية الذكية أغلقت صباح الأربعاء، على ساق الموظف فيصل محمد القوبع، أثناء مراجعته لمبنى الشئون الصحية بمكة المكرمة، بعد أن زالت قدمه عند بوابة الدخول وسقط على الأرض، مما أدى إلى إغلاق البوابة الإلكترونية على ساقة الأيسر.

وبين أنه تم التعامل مع الحادث مباشرة من قبل فريق الأمن والسلامة بالمبنى وفتح البوابة عن ساق الزميل ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالعزيز حيث تم الكشف عليه وتأكد من عدم إصابته بكسور ،وتعرضه لإصابة طفيفة في الساق الأيسر، وعليه فقد تم منحه الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد بأن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، تابع حالة المصاب والاطمئنان على حالته الصحية والتأكد مع فريق الأمن والسلامة بالمبنى من عدم وجود أي خلل فني في البوابات الذكية لمبنى الشؤون الصحية حفاظًا على سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين، وأن الحادث كان قضاء وقدر نتيجة سقوط الموظف، متمنيًا له السلامة والشفاء العاجل.

ومن جانبه، أكد الموظف فيصل محمد القوبع، بأن ساقه سليمة لم تتعرض للكسر، وأنه تلقى العلاج اللازم بالمستشفى، مطمئنًا الجميع بأنه بخير وصحة جيدة، وغادر المستشفى بعد ساعات من تلقي العلاج.