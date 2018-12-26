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يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة ليفربول الان ( تابع ) لايف مشاهدة ليفربول ونيوكاسل مباشر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:57 م
يلا شوت ( لايف ) مشاهدة مباراة ليفربول الان ( تابع ) لايف مشاهدة ليفربول ونيوكاسل مباشر
ليفربول ونيوكاسل
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عمرو عادل
 
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ليفربول ونيوكاسل بث مباشر , الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 الدور الاول الجولة الاخيرة , في ختام مباريات الدور الاول من الدوري الانجليزي سنكون علي موعد مع موقعة كبيرة وقمة مباريات الجولة التي ستجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد علي ملعب الانفيلد الذي يتسع لقرابة ال 55 الف مشجع.

الريدز سيسعوا لتحقيق الانتصار علي حساب نيوكاسل قبل بداية الدور الثاني بشكل سريع بعد أيام قليلة امام الجانرز في افتتاحية الجولة العشرين من الدوري الانجليزي , المباراة ستكون صعبة علي ليفربول فنيوكاسل يعرف جيدا من هو ليفربول وسيلجأ للدفاع من أجل تحقيق نقطة علي الاقل من تلك المواجهة الصعبة خارج الديار وعلي ملعب لا يكف جماهيره عن ترديد أناشيده وتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط.

المواجهة الاخيرة بين الفريقين علي نفس الملعب كان قد فاز بها ليفربول بعد أن تفوق علي نيوكاسل بهدفين نظيفين احرزهما كلا من محمد صلاح هداف البريميرليج في الموسم الماضي والسنغالي ساديو ماني وفي اخر 16 مواجهة علي ملعب الانفيلد بين الفريقين لم يستطع نيوكاسل تحقيق الانتصار علي ليفربول في اي مناسبة حيث يعود اخر فوز لنيوكاسل علي ذلك الملعب لعام 1995 حينما فاز في كأس الرابطة بهدف نظيف.

مباراة ليفربول اليوم مباشر.

الدوري الانجليزي
الدور الاول 
الأسبوع التاسع عشر
استاد الانفيلد
بث مباشر موعد مباراة.
يوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018.
الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
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