ضربة قوية لبتروجت قبل مواجهة الزمالك
تأكد غياب الرباعي محمد فييرا، وأحمد لالا، وأحمد صبحي، وأحمد رؤوف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.
ويأتي غياب فييرا بسبب تعرضه للإصابة بعضلة السمانة، فيما يأتي تخلف لالا عن الفريق، لإصابته بشد في العضلة الخلفية خلال التدريبات.
بينما يغيب أحمد رؤوف مهاجم الفريق عن مباراة الزمالك، للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الجزيرة مطروح، بمنافسات كأس مصر والتي حسمها الفريق البترولي لصالحه بركلات الترجيح.
ويغيب أحمد صبحي، لأسباب فنية عن طريق مؤمن سليمان المدير الفني، بسبب انشغال اللاعب بالعروض الخارجية وأبرزها سموحة، والذي يسعى للتعاقد مع صبحي، بالانتقالات الشتوية المقبلة.
ويلتقي بتروجت الزمالك، مساء الجمعة المقبلة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لمباريات الدوري المصري الممتاز.