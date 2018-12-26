ضربة قوية لبتروجت قبل مواجهة الزمالك

تأكد غياب الرباعي محمد فييرا، وأحمد لالا، وأحمد صبحي، وأحمد رؤوف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.





ويأتي غياب فييرا بسبب تعرضه للإصابة بعضلة السمانة، فيما يأتي تخلف لالا عن الفريق، لإصابته بشد في العضلة الخلفية خلال التدريبات.



