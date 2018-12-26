عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس "حملة فرعون" (صورة)

شارك النجم عمرو سعد، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها من كواليس فيلمه الجديد الذي يقوم بتصويره الآن في لبنان، والذي يحمل اسم "حملة فرعون".

وعلق عمرو سعد، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلًا: "كواليس تصوير حملة فرعون في لبنان.. بتعرف تعد لحد كام".

وعاد "سعد" إلى القاهرة، أمس، قادمًا من لبنان، بعد أن صور عددًا من المشاهد الخارجية في جبال لبنان وعلى الحدود اللبنانية السورية.

ويشارك في بطولة "حملة فرعون" روبي ومحمود عبدالمغني ومحمد لطفي، من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

يذكر أن النجم عمرو سعد بدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد " حملة فرعون" في لبنان تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز, في مشاهد تجمعه مع النجمة روبي.

وتدور قصة الفيلم حول العظماء السبعة الذين قدمهم الممثل عادل إمام في "شمس الزناتي" ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الجديد