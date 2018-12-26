ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس "حملة فرعون" (صورة)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:53 م
عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس حملة فرعون (صورة)
عمرو سعد
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

شارك النجم عمرو سعد، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها من كواليس فيلمه الجديد الذي يقوم بتصويره الآن في لبنان، والذي يحمل اسم "حملة فرعون".

 

وعلق عمرو سعد، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، قائلًا: "كواليس تصوير حملة فرعون في لبنان.. بتعرف تعد لحد كام".

 

وعاد "سعد" إلى القاهرة، أمس، قادمًا من لبنان، بعد أن صور عددًا من المشاهد الخارجية في جبال لبنان وعلى الحدود اللبنانية السورية.

 

ويشارك في بطولة "حملة فرعون" روبي ومحمود عبدالمغني ومحمد لطفي، من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

 

يذكر أن النجم عمرو سعد بدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد " حملة فرعون" في لبنان تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز, في مشاهد تجمعه مع النجمة روبي.

 

وتدور قصة الفيلم حول العظماء السبعة الذين قدمهم الممثل عادل إمام في "شمس الزناتي" ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الجديد

عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس "حملة فرعون" (صورة)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عمرو سعد سينما دراما حملة فرعون بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama d 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
0
x
14:30
0
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي